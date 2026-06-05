Седмичен отчет за дейността на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- по график бяха измити ул. „Видин", ул. „Княз Дондуков - Корсаков", ул. „Свети Георги", ул. „Мария Луиза", ул. „П. Хитов", ул. „Рила", ул. „Оборище", ул. „Сливница", ул. „Шипка", ул. „Чипровци", ул. „Тича", ул. „Александър Хаджирусет", бул. „Мидия - Енос", ул. „Свети Димитър Басарбовски", ул. „Антим", ул. „Гевгели", ул. „Българска морова", ул. „Иларион Макариополски", ул. „Захари Стоянов", ул. „Юндола", ул. „Байкал", ул. „Околчица", ул. „Згориград", ул. „Черни връх", ул. „Димчо Дебелянов", пътен възел „Липник", локалното плътно на бул. „Липник", ул. „Иван Ведър", бул. „Васил Левски", бул. „Гоце Делчев", ул. „Филип Станиславов", ул. „Генерал Кутузов", ул. „Даме Груев", ул. „Опълченска";

- извършено бе наземно третиране срещу кърлежи в Русе;

- на територията на Русе бе извършено наземно третиране срещу комари;

- продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на Русе, които работят от понеделник до петък:

- ул. „Щип" /понеделник/;

- ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" /вторник/;

- ул. „Димчо Дебелянов" 2А /сряда/;

- ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 /четвъртък/;

- бул. „Христо Ботев", до бл. „13" /петък/;

- положен бе цялостен нов под основен пласт неплътен асфалтобетон на улици в кв. „Здравец - Изток", както следва:

- ул. „Рига" - в участъка между кръстовищата с ул. „Будапеща" и ул. „Яна войвода";

- ул. „Будапеща";

- ул. „Киев";

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, ситуирана покрай Тенис кортовете, зоната за свободна разходка на домашни кучета и детската площадка – продължава полагането на ограничителни бетонови ивици и монтирането нови стълбове с паркови LED осветители;

- приключиха довършителните строителни дейности по благоустройство на пространствата към бл. „Голям Богдан" и бл. „Странджа планина" в кв. „Родина" – изградени бяха нови прилежащи тротоари и подходи с паважна настилка към съществуващите детски площадки;

- продължават ремонтните работи и полагането на настилка от естествен камък в зоната за отдих около обновеното езерце до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник";

- продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар, продължава полагането на нова паважна настилка;

- извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по общински път гр. Русе – с. Николово, общински път с. Николово – с. Червена вода, бул. „Генерал Скобелев", ул. „19 – ти февруари", ул. „Богдан войвода" /до ЦДГ „Радост"/, ул. „Марица", ул. „Рила", ул. „Скопие", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Студен кладенец", ул. „Тракия", кръгово кръстовище в кв. „Чародейка – Юг" и локално пътно платно на ул. „Плиска";

- отстранени бяха опасни пропадания по ул. „Борисова" 11, ул. „Велес" и пред вх. „Г" на бл. „ЦЮР" 1;

- ремонтирани са дъждоотвеждащи и ревизионни шахти на ул. „Алеко Константинов" и ул. „Кръстец";

- извършено бе запълване на фуги в пътни настилки с битумна паста и специализирана техника по ул. „Борисова", ул. „Екатерина Каравелова", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Ракитово", ул. „Тулча" и ул. „Цибрица";

- извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Долно Абланово;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Съединение", бул. „Цар Фердинанд", ул. „Борисова" /до бл. „Пушкин"/, ул. „Коледница" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Митрополит Григорий", ул. „Николаевска", ул. „Потсдам", ул. „Свети Георги", ул. „Тулча", ул. „Шести септември" и ул. „Хан Крум";

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода" и в Парка на възрожденците /вкл. и монтиране на нов стълб за парково осветление/;

- монтирани бяха 5 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител" с бул. „Съединение" и ул. „Петко Д. Петков", ул. „Николаевска" с ул. „Сент Уан" и ул. „Борисова" с ул. „Мария Луиза" и бул. „Неофит Бозвели";

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски", бул. „Трети март", бул. „Тутракан", ул. „Богдан войвода", ул. „Велико Търново", ул. „Гео Милев", ул. „Духовно Възраждане", ул. „Майор Ат. Узунов", ул. „Независимост", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Борисова", ул. „Видин" и ул. „Духовно възраждане";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени бяха 2 и бе извършена ваксинация 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

продължава подготовката за 56-ото издание на Фолклорния събор „Златната гъдулка", който ще се проведе на 6 и 7 юни. В събота събитието започва от 13:30 часа в Пленарна зала, а началото в неделя ще бъде дадено от 9 ч. в Парка на младежта. Гост-изпълнител ще бъде фолклорната певица Надя Казакова - солист в Представителния ансамбъл на въоръжените сили;

продължава организирането на програмата на тазгодишното издание на Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

извършена бе подготовка за провеждането на празничен концерт по случай Деня на река Дунав – 29 юни;

проведена бе церемонията по случай 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

на 5 юни бяха обявени резултатите от първо класиране за прием в първи клас за учебната 2026/2027 г.;

приети бяха касови отчети и относими справки;

взето бе участие в откриването на STEM кабинети в образователни институции.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава основният ремонт на ул. „Св. Наум", положен бе първи пласт (биндер) на асфалтовата настилка, изцяло бяха положени бордюри, а частично бе положена тротоарна настилка;

продължава основният ремонт на бул. „Съединение", положен първи пласт (биндер) на асфалтовата настилка, частично бе положена тротоарна настилка, положени бяха бордюри и бе извършена подготовка на тротоари;

продължава основният ремонт на ул. „Коледница", частично бе положен първи пласт (биндер) асфалтовата настилка, извършена бе подготовка за полагане на бордюри и подготовка на тротоари;

продължават преустройството и реконструкцията на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", извършени бяха външни довършителни работи, положени бяха мазилки върху топлоизолацията по фасадите и настилки по подове и др.;

продължава ремонтът на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3;

продължава изграждането на спортна зала в СУ „Васил Левски";

извършени бяха 9 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

съставени бяха един констативен акт за незаконен строеж и два констативни акта за преместваеми обекти, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица;

издадена бе една заповед за премахване на незаконен строеж, като същата е в процес на изпращане на заинтересованите лица.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 1 юни Международният младежки център организира празнично събитие по повод Международния ден на детето, което се проведе на кея под наслов „Ти си платното, ММЦ дава боите, животът е купон". Крайдунавското пространство се превърна в място за творчество, музика и забавления, привличайки десетки млади хора. Кулминация на събитието бе цветната битка с водни балони и цветни прахчета, която създаде празнична атмосфера и донесе много положителни емоции. Събитието премина при засилен интерес и активно участие, като насърчи творческата изява, общуването и доброто настроение сред младите хора в Русе;

на 3 юни Бизнес иновационен център „Инобридж" организира среща между ученици от ПГ по икономика и управление „Елиас Канети" и представители на местния бизнес в рамките на проект № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе". Предприемачи от различни сектори споделиха своя опит, представиха възможностите и предизвикателствата пред бизнеса и насърчиха младежите да развиват предприемаческо мислене и умения. Събитието премина при активен интерес и диалог, като допринесе за по-доброто запознаване на учениците с предприемаческата среда в Русе;

в сградата на Община Русе бе проведена заключителна пресконференция по проект BG-RRP-4.020-0155 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публична сграда за административно обслужване в община Русе". Дейностите са изцяло финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. Изпълнени бяха мерки за енергийна ефективност и за инсталиране на фотоволтаична централа на покрива на сградата с мощност 30.60 kW – за собствени нужди, като вследствие на извършеното енергийно обновяване, сградата достигна клас на енергопотребление „А";

екипът на Информационен център „Европа Директно – Русе" проведе ателието „Открий Европа" в Регионалната библиотека „Любен Каравелов", което е част от лятната академия, ежегодно организирана от библиотеката;

издадени бяха 10 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост и 3 удостоверения за категоризиране на заведения за хранене и развлечения.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

проведени бяха работни срещи с частни доставчици на социални услуги, във връзка с изготвянето на Общинския годишен план на социалните услуги за 2027 г.;

продължават проверките за напредъка на изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на строителните дейности в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

консултирани бяха 11 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

извършени бяха 9 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговора с потребителите за отчитане удовлетвореността от ползваната социална услуга;

раздадени бяха месечни карти за транспорт на социалните асистенти в изпълнение на стандарт 3, критерий 3.1 от Наредбата за качество на социалните услуги;

извършени бяха 7 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

обработени бяха 1606 графика и 1608 отчета с положения труд на всички лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

създадена бе организация за медицинско осигуряване на НВО за учениците в ⅤⅠⅠ и Ⅹ клас;

екипът по ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 5, 9 и 16. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на грубата моторика. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;

във връзка с програмата „Кодово име: Живот" 5-7 клас, бяха проведени 6 сесии с ученици от пети до седми клас на ОУ „Олимпи Панов", ОУ „Тома Кърджиев" и ОУ „Отец Паисий";

във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бе проведена тренировка с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм";

проведени бяха 3 индивидуални консултации с младежи от експертите на Превантивно-информационния център;

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя", където консултираха 37 лица за Закона на здравното осигуряване, извършена бе превенция на заразяване с летни вирусни инфекции, за безплатни профилактични прегледи за деца в Центъра по дентална медицина. Извършени бяха консултации за реда на отпускане на еднократна финансова помощ за ученици от първи до четвърти клас за предстоящата учебна година и подпомогнаха достъпа до медицински прегледи на 3 лица;

изготвени бяха 34 карти за хора с трайни увреждания;

на 4 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. Бузлуджа 53 в с. Сандрово, във връзка с еднофамилна жилищна сграда;

продължава косенето на трева по алеите и празните пространства в двата гробищни парка;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

проведени бяха работни срещи и организационни дейности във връзка с предстоящо провеждане на световен шампионат по водомоторен спорт;

взето бе участие в турнир по мини футбол и плажен волейбол „Децата на Русе – 2026", провели се по случай Деня на детето;

взето бе участие в детски турнир по футбол, организиран от ФК „Левски 2000";

организирани бяха транспорт и храна за участие на русенски училища във финали на Ученически спортни игри;

проведено бе награждаване на Стелан Лъвчиев за завоюван бронзов медал на балканско първенство по тенис на маса;

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на Фестивал по баскетбол и Детска олимпиада на ДГ „Пинокио";

продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

от 1 до 6 юни на Градския стадион се проведе Европейската младежка купа по стрелба с лък;

извършен бе текущ ремонт на осветлението на Общинската тенис база в Парка на младежта и подготовка на базата за предстоящия турнир „Киндер +" за момчета и момичета до 10 години;

13-ти младежки гвардейски отряд взе участие в официалната възпоменателна церемония по повод 2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България;

Танцово студио „Импулс" извърши подготовка за участие в конкурс в град Брашов, Румъния, и в Паралия, Гърция;

хор „Св. Георги" извърши подготовка за участие във фестивал в град Варна и Чанаккале, Турция.