Съдът преценява да регистрира ли партията на Румен Радев "Прогресивна България"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският градски съд ще гледа идната седмица искането за регистрацията на партия "Прогресивна България". Молбата за регистрация е подадена от Румен Радев на 19 май, месец след като спечели мнозинство в парламента.

Откритото заседание по делото ще е във вторник, 9 юни. Съдия Радостина Данаилова обаче няма да се произнесе веднага, а в законовия срок - 14 дни. На заседанието по закон присъства и прокурор.

Председател на партията, съвсем очаквано, е премиерът Румен Радев. Учредителното събрание пък е избрало контролен съвет, чийто председател е вътрешният министър Иван Демерджиев.

За изборите през април представителите на бившия президент и настоящ премиер подадоха документи за коалиция от партии, която се казва "Прогресивна България" и включваше партиите "Политическо движение Социалдемократи", "Социалдемократическа партия" и "Движение Нашият Народ".

Законът за политическита партии казва, че в срок до три месеца от учредяването политическата партия трябва да разполага с най-малко 2500 действителни индивидуални членове и да подаде заявление за вписване в Регистъра на политическите партии при Софийски градски съд. Регистрацията се извършва от съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява.