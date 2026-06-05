МВР чака Мавродиев да говори много, взел билет на свое име от емирствата до Сърбия (ОБЗОР)

Премиерът Радев получил уверения от президента Вучич, че съседите ще подходят отговорно към екстрадицията на бившия шеф на ББР

МВР очаква Стоян Мавродиев да помогне за разследвания по много случаи, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента в петък. Мавродиев беше задържан в Белград в сряда, а случаят с екстрадицията му стигна и до президента на Сърбия Александър Вучич.

“Не е толкова важно как точно е заловен Стоян Мавродиев, резонният въпрос е той да бъде осигурен на българското правосъдие. Лично аз съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев.

Убеден съм, че има много какво да каже,

убеден съм, че може да ни насочи действията по разследаване на много случаи. Очаквам да го направи”, каза Демерджиев.

Стоян Мавродиев е обвиняем за длъжностни престъпления по случая с отпуснатите от ББР и с негов подпис като директор 150 млн. лв. на фирма, близка на Румен Гайтански-Вълка, през 2019 г. Парите изчезнаха, а кредитът е необслужван и отписан като несъбираем.

Стоян Мавродиев беше назначен за директор на банката през 2017 г. и освободен от поста през 2020-а. Разследването срещу него, Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев е на Комисията за противодействие на корупцията. Тя беше закрита, но структурата с инспекторите е преместена в ГДБОП към МВР и ще остане там, докато не се сформира новата комисия, гласувана миналата седмица в парламента.

Не е ясно по какви случаи работи сега МВР, за които Мавродиев може да помогне с информация. Той е обвиняем и издирван, но може да дава показания като свидетел по други разследвания. В същото време в София продължават спекулациите дали беглецът ще поиска сам да бъде доведен у нас, сключил ли е тайна договорка по делото си, или не е очаквал да бъде задържан.

Стоян Мавродиев избяга през август 2024 г. в Гърция, оттам е минал в Северна Македония и е отлетял за Дубай. На 3 юни е

летял от арабските емирства до Белград с билет на

свое име Авиокомпаниите от години дават тези данни на службите за сигурност. Така Мавродиев е бил задържан на летището в Белград още при кацането.

Кореспондентът на БГНЕС в Сърбия Ели Юрукова е разговаряла с адвоката му в Белград, според когото процедурата по екстрадицията ще продължи дълго. По закон срокът е до 1 г., след което ще бъде освободен. По същия начин пуснаха Цветан Василев, а Никола Николов-Паскал лежа в килията само няколко месеца, след което го освободиха под домашен арест до решението на съда. Според Юрукова не е случайно, че Сърбия е избрана като държава, където Стоян Мавродиев да пристигне и да бъде задържан.

“Имах разговор с президента Вучич. Той ме увери, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно по исканата екстрадиция”, коментира премиерът Румен Радев, който е на посещение в Черна гора, където се провежда среща на върха ЕС - Западни Балкани.

Документите за екстрадицията на Мавродиев още не са изпратени. Очаква се това да се случи във вторник. От МВР са дали цялата необходима информация на Софийската градска прокуратура, която я е предала на Върховната, където се занимават с международните дела. Сърбия е дала срок до 19 юни.