Очевидци: Между паданията на Димитър и Ивана има повече от 40 минути разлика

Между паданията на Ивана и Димитър в трагичната нощ срещу 24 май има повече от 40 минути разлика.

Това твърдят свидетели в показанията си, цитирани от bTV.

16-годишната Ивана загина при инцидента, а момчето бе изписано от "Пирогов" днес.

Около 23:50 ч. и няколко минути приятелят ни си тръгна към неговия дом, който е в нашия вход – вход Б, и почти веднага той се обади. Разговорът беше на високоговорител, така че всички чухме, че той каза, че пред входа има голо момиче и изглежда умряло. Това ужасно ни уплаши и моят мъж и сестра му слязоха долу пред входа. Малко след това слязох и аз и видях момичето", разказва свидетел.

Друг разпитан свидетел разказва какво е видял в задната част на блока.

„Аз през цялото време бях на задната тераса, докато говорех с ... и проведохме множество кратки разговори, за да я питам дали не е разбрала дали момичето наистина е Ивана. Между някои от разговорите – от 00:26 ч. до 00:35 ч., в този период аз чух как нещо тежко пада и прошумолява в клоните на дървото в близост до съседния вход отзад, тъй като се намирах на задната тераса на апартамента. Обадих се на ... веднага и ѝ казах какво съм чула. Когато погледнах през терасата, беше абсолютно тъмно", казва свидетел.

„Каза, че е чула, че нещо тежко е паднало от вход А към задните тераси. Аз веднага казах това на един от полицаите, за да проверят", посочва друг свидетел.

Сравнението на показанията показва, че между падането на Ивана и Димитър има повече от 40 минути. Свидетелите си спомнят, че при втория инцидент полицията вече е била на адреса.

„Погледнахме през задната тераса от апартамента. Наистина видяхме как полицаите са осветили момче, което лежеше по гръб на тревна площ под терасите. Аз не можах да разпозная кое е момчето, ... но мъжът ми каза, че това е Димитър", разказва свидетел.

„Видях фенери и полицай долу и чух: „Тук има още някой и е жив". Така разбрах, че има още някой паднал, но аз не можах да видя кой от моята позиция на терасата. На по-късен етап разбрах, че падналото момче е Димитър, а падналото от другата страна момиче е Ивана", казва свидетел.

Съдът остави на свобода Александър Георгиев, който бе привлечен като обвиняем след фаталното парти. Магистратите заявиха, че младежът е обвинен, преди да е ясно има ли престъпление.

Според апелативните магистрати големият проблем на разследването е, че не може да се изясни защо Ивана и Димитър падат от двете страни на блока. Няма и нито един очевидец, който да е видял началото на паданията.

"В момента дори не може да се прецени дали има престъление, вмешателство, или нещо друго се е случило", категорични са съдиите.

В своето определение те на няколко пъти обявиха, че според закона обвинение се повдига, след като вече е ясно, че има престъпление.

"Необяснимо е защо Александър е обвинен само за едното падане, а не за другото", констатираха още магистратите.

Тяхното решение е окончателно. Самият Александър отказа да говори извън залата.

Сега по делото предстои изготвянето на няколко съдебномедицински и технически експертизи. Именно те трябва да дадат отговор на фундаменталния въпрос – дали смъртта на момичето е настъпила вследствие на престъпно вмешателство, или става дума за друг тип инцидент. От разпитите до момента не можело да се установи.

Коренно противоположно е мнението на бащата на Ивана - бившия полицай Стойне Стойнев, който е убеден във вината на Александър. Миналия петък жители на Благоевград организираха бдение в памет на мъртвото момиче, а деца и възрастни коментираха, че достъпът до дрога в града е безпроблемен.