Мъж застреля от колата си куче в двор край Пазарджик (Видео)

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Мъж застреля от колата си куче в двор край Пазарджик. За случая пишат очевидци в социалните мрежи, които са публикували и видео на ужасната случка.

Видеото е запис от камера, която снима към двора, където е животното. Вижда се как край вратата спира черен мерцедес. Чува се един изстрел, след което колата се мести малко напред. Шофьорът дава назад, произвежда още един изстрел. На третия изстрел уцелва животинчето и то започва да скимти.

Според потребителя, публикувал видеото, животното е починало. Случката се разиграва по пътя, който води към магистрала "Тракия", на ул. Панагюрско шосе 8.