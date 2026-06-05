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Един загинал и 7 тежко ранени при катастрофа в София между кола и автобус, проверява се имало ли е гонка

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Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Martin Aleksandrov

Човек е загинал, а още 12 души са ранени след катастрофа между автобус от столичния градски транспорт и две коли. Инцидентът е станал около 19,30 часа на ул. "Челопешко шосе", а сред хипотезите е и гонка. 

Седем души от общо осем хоспитализирани са много тежко пострадали, съобщиха за от Центъра за спешна медицинска помощ. Загиналият е мъж на 27 години, казаха от Спешна помощ.

Трима души са в болница „Св. Анна", двама - във Военномедицинската академия, двама - в „Царица Йоанна – ИСУЛ", и един в „Пирогов".

От Спешна помощ - София са изпратили десет линейки на мястото на инцидента. Два спешни екипа остават на мястото на инцидента и продължават да преглеждат, като информацията е междинна.

По първоначални данни рейсът се движел по линия номер 119, когато в него се врязала кола. След това се ударил и друг лек автомобил. Загиналият е един от шофьорите на колите

На място са били изпратени линейки, пожарни, които да стежат ламарините, както и полиция. Запознати със случая казаха, че първи приоритет им е пострадалите да стигнат до болници, а след това ще се изяснява имало ли е действително гонка. 

Катастрофата на "Челопешко шосе" СНИМКА: Фейсбук/Martin Aleksandrov

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