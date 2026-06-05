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Министър Николай Найденов се срещна с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши

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Намиране на баланс между бързина, прозрачност и отчетност на процедурата за излъчване на европейски прокурор от България е основна цел на Министерство на правосъдието. Това заяви министър Николай Найденов по време на срещата си с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Забавянето на процедурите в България ще има негативно отражение върху работата на Европейската прокуратура, изтъкна Лаура Кьовеши, и предупреди, че процесът по избор не следва да бъде политизиран, а да завърши възможно най-бързо, съгласно действащите правила.

Министър Найденов и европейският главен прокурор подчертаха важността на взаимодействието между МП и EPPO по отношение укрепване на борбата с ДДС-измамите.

Срещата беше по инициатива на българската страна и се проведе в офиса на главния европейски прокурор в Люксембург.

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