ДБ и ДПС искат смени в НЗОК. Мавров: Не се страхувам от проверки (Обзор)

Освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров поискаха днес от "Демократична България" и ДПС.

Депутатът Ивайло Мирчев настоя, че на ключови позиции в сферата на здравеопазването продължават да са хора, които са символ на модела, който настоящата власт щяла да променя - това се виждало както в министерството, така и в парламентарната здравна комисия. "Нищо не се променя, хората са същите. Можеше поне фасадно да бъдат сменени".

По-късно към искането се присъединиха и от ДПС, които заявиха, че цялото ръководство на НЗОК трябва да бъде сменено. Като доводи от партията изтъкнаха "несправяне с натрупаните проблеми в областта на здравната система от настоящото ръководство".

"Не виждаме ръководството на НЗОК да е свършило каквато и да е работа в тази посока през последните години, точно обратното – недоволството в хората става все по-голямо, доплащанията все по-високи, което в съчетание с вихрещата се финансова криза, прави здравеопазването на практика недостъпно за по-голяма част от българските граждани. Вина за това носят основно управителят и подуправителят на НЗОК и е абсолютно неприемливо. Те следва да понесат своята отговорност и да напуснат заеманите от тях ръководни позиции", се казва още в искането на ДПС.

По-късно Момчил Мавров излезе с позиция, в която заяви, че не се страхува от проверки.

„В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Затова ще бъда ясен – ще говоря само с проверими обстоятелства. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера", заяви той.

„Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Аз се придържам към резултатите. Те са проверими", казва още подуправителя на НЗОК.