Деница Сачева: 60 726 украински деца са регистрирани за временна закрила в България

60 726 украински деца са регистрирани за временна закрила в България, като 21 444 притежават валидни регистрационни карти към края на април 2026 г. Това каза Деница Сачева от ГЕРБ-СДБ в Атина на заседание на Парламентарната мрежа на Съвета на Европа за децата на Украйна, посветено на децата с увреждания, психичното здраве, рехабилитацията и дългосрочното възстановяване след войната.

Към април 2026 г.. Агенцията за социално подпомагане е извършила 359 индивидуални оценки на потребностите, в резултат на което 302 души получават месечна финансова подкрепа. Освен това 65 лица са включени в механизма „Лична помощ".

През учебната 2025/2026 година в детски градини и подготвителни групи са записани 1 451 украински деца, а в училищата – 5 688 ученици.

Особено внимание се отделя на децата със специални образователни потребности. От 2022 г. насам 114 украински деца със специални образователни потребности са интегрирани в образователната система, като четири се обучават в специализирани училища за деца със зрителни и слухови увреждания. За всяко дете мултидисциплинарни екипи извършват оценка на потребностите и разработват индивидуален образователен план, съобразен с неговите специфични нужди и възможности.

"Това са важни числа. Но още по-важно е какво стои зад тях. Всяко дете, което е преживяло бомбардировка, загуба на близък човек, раздяла със семейството си или принудително бягство от дома, носи белези, които не винаги се виждат. Войната отнема не само човешки животи. Тя отнема доверие, сигурност, детство и надежда. Особено уязвими са децата с увреждания и тези, чиито увреждания са в следствие на войната. Историята ни дава важни уроци. След Първата световна война милиони деца в Европа израстват сред разруха, унижение и чувство за несправедливост. Част от това поколение по-късно се превръща в лесна жертва на радикални идеологии и реваншизъм. След Втората световна война Европа избира друг път – образование, сътрудничество, помирение и изграждане на общи институции. Така се поставят основите на най-дългия период на мир и просперитет в историята на нашия континент. Затова грижата за децата на Украйна не е само хуманитарен въпрос. Тя е въпрос на европейска сигурност, демокрация и бъдеще. Политическият залог е огромен. Днешните деца на войната ще бъдат утрешните лидери, граждани и родители. Ако израснат с омраза, войната ще продължи в умовете им дълго след като е приключила на бойното поле. Ако израснат с усещане за солидарност и надежда, те ще бъдат поколението, което ще изгради мира", пише Сачева.