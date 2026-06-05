Втора жертва на зверската катастрофа в София, две деца са сред ранените

Две са вече жертвите на зверската катастрофа между автобус и две коли, станала на "Челопешко шосе" в петък. Сигналът в Спешна помощ е получен в 19,40 ч.

След политравма 31-годишен мъж е починал в ИСУЛ. Там са настанени и две 15-годишни деца без опасност за живота, както и 51-годишният шофьор на автобуса, съобщи БНТ.

От Спешна помощ на мястото са изпратени 10 линейки. На място е загинал 27-годишен мъж, който е пътувал в автобуса. Девет от тях са в болница, от които 8 са тежко пострадали. Четирима са настанени в УМБАЛ „Св. Анна", двама са във ВМА, двама - в ИСУЛ, и един е в "Пирогов".

Кметът на София Васил Терзиев, който е на мястото на трагичния инцидент, обяви, че ранените са 14. Една от колите се е врязала в автобус 119, който е правил ляв завой.