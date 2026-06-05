Терзиев за катастрофата на „Челопешко шосе": Кола се е врязала в автобуса, който е правил ляв завой

Към 19:30 часа възниква тежко пътнотранспортно произшествие между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, един починал, един в много тежко състояние, на двама се изяснява състоянието. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти след станалата тази вечер тежка катастрофа на ул. „Челопешко шосе". Васил Терзиев каза още, че загиналият в катастрофата е на 27 г. и се е возил в автобуса. Той изказа съболезнования.

Втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си вследствие на катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София. Един от пострадалите, откарани в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ", е починал, съобщиха от лечебното заведение, пише БТА.