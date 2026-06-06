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Ангел Кънев: Двамата шофьори на колите са виновни ...

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Ангел Кънев: Двамата шофьори на колите са виновни за удара с 2 жертви, карали са с над 150 км/ч

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Прокурор Ангел Кънев СНИМКА: Юлиян Савчев

Били с чешки книжки

"Към този момент категорично вината е на водачите на двата леки автомобила. Водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати пътното произшествие. Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, като при единия тя е била толкова висока, че след удара е блъснал автобуса и го е изместил настрани." Това каза пред БНТ зам. градският прокурор на София Ангел Кънев за катастрофата на ул. „Челопешко шосе" в София. 

Той добави, че към момента има 2 жертви, но и 7 тежко ранени в болница. Иззети са ДНК проби и отпечатъци, а в събота през деня престоят още огледи. Колите ще бъдат запазени на охраняем паркинги. 

Пробите за алкохол и дрога на дрегер са отрицателни, назначени са кръвни изследвания.  Шофьорите на колите са с чешки шофьорски книжки, пише още БНТ. Според тяхна информация единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години.

Прокурор Ангел Кънев СНИМКА: Юлиян Савчев

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