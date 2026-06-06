Имало e гонка при катастрофата в София. Обвиняват шофьорите на колите за смърт при евентуален умисъл

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, причинили тежкия пътен инцидент в петък вечер в столицата, при който загинаха двама души, а седем са ранени.

Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с евентуален умисъл. За момента е установено, че двамата водачи са си организирали незаконна гонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч. Участието в гонка се разглежда като тежко престъпление срещу транспорта.

Държавното обвинение ще удължи задържането на мъжете със 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража". В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

На мястото на инцидента снощи беше заместник-градският прокурор Ангел Кънев. Случаят се следи и от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова.