Васко и Траян са шофьорите от гонката с три жертви, единият е свързван с група сводници

Васко Филипов и Траян Филипов са шофьорите от гонката, довела до три жертви в София.

28-годишният Васко е човекът, забил се в автобуса от градския транспорт. По първоначални данни двамата мъже не са братя. Траян е по-голям - на 34 години.

Двамата са с шофьорски книжки от Чехия. Те си спретнали гонка и карали с по над 150 км/ч, сочат данните от разследването. Въпреки опита на водача на автобуса да избегне катастрофата, Васко Филипов се забил в превозното средство. Трима загинаха от удара, а няколко души са в тежко състояние в болница.

От профила във фейсбук на Васко Филипов изглежда, че е свързан с бандата на Калашниците. Той си е качвал снимки с тениски, които са брандирани с руския автомат. Обикновено от бандата си татуират оръжието на главата, но носят и подобни фланелки. Възможно е Васко да не е бил неин пряк член, а само да е гравитирал около нея.

Членове на групата са задържани и обвинявани за сводничество. Те правели резервации по чалготеки "За Калашниците". За последно свързвани с бандата бяха арестувани в София при акция на ГДБОП през март.

Групировката стана печално известна в края на април и началото на май миналата година, когато първо се сби в дискотека с друга банда сводници след “кражба на момиче”. Тогава Калашниците празнували рождения ден на Сезо Калашника, но дошла наказателна бригада на конкурентите им. Последвал бой, при който наръган се оказа Петър Ангелов - Пешо Калашника.

Само седмица по-късно той беше задържан и обвинен, че е карал момиче да проституира.