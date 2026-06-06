Още трима души са в болница след тежка катастрофа в София

Общо четирима пострадали във вчерашната тежка катастрофа с автобус са потърсили помощ в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И. Пирогов".

Един от пациентите е 7-годишно дете, което е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено е и вече не е пациент на болницата, уточняват от „Пирогов".

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница „Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях - в травматологията на „Пирогов", а един - в Клиниката по нервни болести, уточняват от лечебното заведение.

На 5 юни двама души загубиха живота си в катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.