Автобусът бил на минута от пожар, жертвите на катастрофата в София вече три (Обновена)

Автомобилът, който се е забил в автобуса на "Челопешко шосе" в София, се е запалил при удара, съобщава БНТ.

На мястото на катастрофата първи е пристигнал екипа на пожарната и е започнал незабавно да гасят автомобила. След това са извадили хората, заклещени в автобуса. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност автобуса да се възпламени и жертвите при инцидента да бъдат десетки.

По информация на "Нова тв" трети човек е починал след катастрофата.

Виктор Чаушев, зам.-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност" в Столична община, посочи, че по данни на „Пътна полиция" загиналият е от една от колите.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на двамата шофьори на автомобилите, участвали в катастрофата.

Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.