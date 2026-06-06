Потушени са 36 пожара, една жена е загинала, а друга е пострадала

За последните 24 часа противопожарните екипи са реагирали на 97 сигнала за произшествия и са ликвидирали 36 пожара, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите в страната е загинала една жена, а друга е пострадала.

Общо 13 от пожарите за последното денонощие са с преки материални щети – шест в жилищни сгради, четири в транспортни средства, два в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 23 пожара, от които четири в сухи треви, горска постеля и храсти, 17 в отпадъци.

Пожарникарите са извършили и 57 спасителни дейности и помощни операции. Сред тях са една намеса при наводнение, четири при автомобилни катастрофи, една при инцидент с живак и една при загазяване. Осъществени са и 49 технически помощи, включително съдействие на структури на МВР и други ведомства, отстраняване на опасни предмети, отводняване и оказване на помощ на граждани. В един случай е оказана помощ за транспортиране на пострадал гражданин до лечебно заведение. Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.

Една жена е загинала, а друга е пострадала при пожар в апартамент в многофамилна жилищна сграда в Благоевград. Сигналът за инцидента е подаден в 00:26 часа на 5 юни в оперативния център на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При произшествието е загинала 67-годишна жена, която е била евакуирана от екипите до линейка и впоследствие е починала в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. Пострадала е и 35-годишна жена, която е с обгазяване и изгаряния. Евакуирани са още двама души. Причините за пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.