И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Магистратите, загубили доверие, сами да се запитат имат ли място в системата

Още през 2024 г. окръжната прокуратура във Варна е предупредила кмета на район "Приморски" да предприеме действия за Баба Алино, съобщи обвинител №1

Няма промяна във фактическата обстановка по случая "Петрохан - Околчица", но се очакват много важни експертизи

Активно се работи по делата на Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса

В момента били в активна кореспонденция с Лаура Кьовеши по случая с Теодора Георгиева

Случаят Баба Алино е един голям комплекс от действие и бездействие, много институции дължат отговори, не само прокуратурата. Това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ и. ф. главен прокурор Ваня Стефанова.

"Още през 2024 г. окръжната прокуратура във Варна е изпратила постановление до кмета на район "Приморски" с указания за действие по компетентност по Закона за устройството на територията. Оказа се, че е получено постановлението. Защо обаче, и дали са предприемани действия, очевидно - не. Ако се потвърди това, което беше изнесено, очаквам от прокурорите решителни действия", каза още тя. И добави: Няма някой, който да е над закона, за всеки, който установим, било то длъжностно лице, или има пране на пари от украинската корпорация, ще предприемем действия. Ако се съберат доказателства, никой няма да бъде пощаден. Всичко е въпрос на проверка.

По отношение на арестувания в Сърбия бивш шеф на ББР Стоян Мавродиев обясни, че екстрадирането му е процедура, която зависи от сръбските власти и от него, ако той доброволно поиска да бъде върнат в страната. Вчера Стефанова подписа документите за неговата екстрадиция, които да бъдат изпратени в Белград.

По отношение на мрежите на влияние на Петьо Петров - Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса и.ф. главен обяви, че точно те са нанесли най-много щети, "и то не, защото много магистрати били замесени, а защото било засегнато доверието в съдебната система".

"Доверието се гради с действия и последствия. Не мога да си обясня как може да се сочат имена, те да са в кориците по делото и институциите да се правят, че не се виждат", каза тя. По думите й в момента са активирани действието по делото за изнудване на Пепи Еврото и за отношение на групата за имотни измами на Нотариуса. "Тук говорим не само за дисциплинарна отговорност, но и за морална", обяви тя.

"Ако доверието е безвъзвратно загубено магистратът сам трябва да си даде сметка има ли място в системата", каза Ваня Стефанова. По отношение на делото на групата на Нотариуса имало активни действие в ГДБОП, с вътрешния министър Иван Демерджиев провели разговори по темата.

Другият неприятен казус, за който Стефанова беше питана, е този на отстранената от поста европейски прокурор Теодора Георгиева. "Работи се, обвинение няма, но обвиненията не могат да следват обществени очаквания. Води се кореспонденция с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, но решение няма да вземе главният прокурор, а наблюдаващият", каза Стефанова.

За шефката на Софийската градска прокуратура, пътувала в кола с Пепи Еврото, Емилия Русинова, Стефанова обясни, че всичко е в ръцете на Прокурорската колегия.

За пернишкия прокурор Бисер Михайлов, баща на укриващия се 11 месеца Васил Михайлов, и казаното от министър Иван Демерджиев, че е подпомагал сина сина си Стефанова обясни, че още не са получили от МВР необходимата документация. "Не винаги законът съвпада с морала, става дума за баща и син, важна е дисциплинарната отговороност, ако се потвърди, това което беше изнесено от г-н Демерджиев, той не би следвало да има място в тази система", каза и.ф. главният прокурор.

"Проверката тече в момента, ако се потвърдят тези данни и ако се потвърди, че е използвал позицията си да подпомага своя син, ще искам най-тежкото наказание - дисциплинарно освобождаване", категорична беше тя.

По отношение на апелативния прокурор на Пловдив каза, че СГП е компетентна да работи по сигнали срещу магистрати. Започнал работа и Инспекторатът. "Обвиненията са сериозни, ако се потвърдят, очаквам колегата да си подаде оставката", обяви още Ваня Стефанова.

Що се отнася до казуса в Кърджали и там имало проверка. Но в случая самият зам.-окръжен прокурор я поискал заради казаното от Иван Демерджиев.

По казуса "Петрохан" обясни, че разследването е обхванало като участие стотици служители - много експертизи, дори такива по искане на близките на починалите. "Нашата амбиция е да изясним всичко докарай. Към настоящия момент във фактическата обстановка няма промяна, но се очакват още ключови експертизи, които да кажат за механизма за получаване на уврежданията. Друга експертиза трябва да даде отговор за причините на случилото се. Въпросът е да се установи какъв е механизмът, дали друго лице, за момента нямаме данни за такова, е участвало", каза Ваня Стефанова.

По отношение на Борислав Сарафов и оставянето му на поста повече от 6 месеца, обясни, че няма да коментира решенията му. Но каза, че съдебната система не може да постигне резултати в този период на временност.

"Думата прегрупиране въобще не ми харесва, за 6 месеца една система не може да се реформа, но може да се покаже, ако има воля. Всеки носи отговорност за своите решения. Мога да кажа, че имам 30-годишен стаж, минала съм през всички нива, имам опит и в службите за сигурност, никога не съм възприемала своята работа като част от някакви вътрешни групи. Важно е за прокуратурата да покаже, че може да работи честно и професионално", каза още Стефанова.

Тя припомни, че на 5 юни изтече срока за предложения по проекта за съдебен закон. Стефанова посочи, че адмирира да се прекъсне този дълъг период на временност. И добави, че преди четири години професионалната квота във ВСС беше избрана. Въпросът обаче не бил само до бързина. Преди две седмици правосъдният министър Николай Найденов събрал висшите магистрати точно да обсъдят времевите рамки.

"Прецедент е прокуратурата да бъде оглавена от жена, но толкова важни постове в момента се оглавяват от жени - президент, шеф на НС и едни от най-важните съдилища в страната. За тези 6 месеца моята амбиция е да възстановя диалога между институциите и нормалността", каза още тя.

От колегите си очаквала да са активни, но не само активни на пресконференции, а да се виждат резултатите в съда. Нейната задача била да създаде спокойствие в системата.

"В последните години прокуратурата беше в такава ситуация, че каквото и да направи е виновна. Ако действа е бухалка, ако не действа - е чадър. Важно е да е активна. Прокуратурата не работи по списъци с имена. Моят стил на работа е не толкова шум, повече работа, на такава работа, че резултатите да излизат в съда", каза още тя.

И добави, че когато институциите си вършат работа, когато съберат качествени доказателства, очаква прокурорите да действат решително. "Много е опасно, когато прокурорите започнат да съобразяват решенията си с това как те ще изглеждат по новините вечерта. Когато взимат своите решения по вътрешно убеждения, резултатите ще издържат в съда и няма да бъдат укорими", обяви още тя.