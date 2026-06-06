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Двама от пострадалите при катастрофата на „Челопешко шосе“ остават в реанимация във Военномедицинска академия

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ВМА. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Двама от пострадалите при вчерашната катастрофа на „Челопешко шосе" в София, настанени във Военномедицинската академия (ВМА), остават в реанимация, а трети ще бъде преместен в Клиниката по гръдна хирургия, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Състоянието на единия от пострадалите е тежко, като той е с фрактура на долен крайник, черепно-мозъчна травма и гръбначна травма.

Три са вече жертвите на тежката катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Един от настанените в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна" е починал от нараняванията, съобщиха за БТА от лечебното заведение по-рано днес.

ВМА. СНИМКА: “24 ЧАСА”

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