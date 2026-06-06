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Тримата пострадали, настанени в ИСУЛ след тежката катастрофа в София, са освободени за домашно лечение

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УМБАЛ "Царица Йоана-ИСУЛ" Снимка: Архив

Тримата пострадали, който бяха настанени в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ" след тежката катастрофа в София, са изписани. Това съобщиха за БТА от лечебното заведение.

След извършени прегледи медиците са преценили, че състоянието на пациентите е добро и те са изписани за домашно лечение.

Три са вече жертвите на тежката катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Един от настанените в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна" е починал от нараняванията, съобщиха за БТА от лечебното заведение по-рано днес.

Вчера двама души загубиха живота си в катастрофата. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.

УМБАЛ "Царица Йоана-ИСУЛ"

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