Тримата пострадали, настанени в ИСУЛ след тежката катастрофа в София, са освободени за домашно лечение

Тримата пострадали, който бяха настанени в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ" след тежката катастрофа в София, са изписани. Това съобщиха за БТА от лечебното заведение.

След извършени прегледи медиците са преценили, че състоянието на пациентите е добро и те са изписани за домашно лечение.

Три са вече жертвите на тежката катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Един от настанените в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна" е починал от нараняванията, съобщиха за БТА от лечебното заведение по-рано днес.

Вчера двама души загубиха живота си в катастрофата. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.