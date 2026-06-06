Снимка на загиналата Ивана ще има на концерта на "Металика" в Будапеща

Снимка на 16-годишната Ивана Стойнева, която загина при падане от петия етаж на блок в Благоевград по време на наркокупон, ще има сред публиката на "Металика" в Будапеща.

Ивана, родителите й Наталия и Стойне, както и братчето и сестра й са фенове на легендарната група. Трябвало е Ивана да отиде на концерта им в унгарската столица. Майка й Наталия публикува в социалните мрежи пост, че продават два билета. "Дравейте! Детето ни загина, не можем да отидем на концерта на Металика на 13.06 в Будапеща. Даваме ги на намалена цена 170 евро за двата, не съм наясно как става смяната на имената,ако има такса, ще я поемем", написа почернената майка.

Веднага под поста й заваляха съболезнования, а Добрин Петров от Плевен обеща да ги купи. "Искрени съболезнования... Аз ще ги купя, никой няма да стои на местата, ще ми дадете снимка на детето и ще я сложа на местата... Пишете ми.", отзова се Добрин Петров. Така снимката на Ивана се очаква да бъде на сектор 314, ред 11, места 18 и 19.

"Добрин Петров, Господи, разплакахте ме! Не знам какво да кажа, освен едно ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ", отговори майката.