Пускат аварийния обход над свлачището в Пампорово

Аварийният обход край свлачището между Смолян и Пампорово е готов. В понеделник официално ще бъде пуснато движението по него, съобщи областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Аварийният път е с дължина близо километър и половина. От него 450 метра представляваха черен общински горски път, а останалата част включваше асфалтирани участъци от двата края, допълни Пепеланов. В понеделник ще бъдат запълнени дупките по трасето.

Трасето беше отворено дни след падането свлачището, но собственик на земя го затвори и властите се принудиха да променят маршрута.

„Общината положи чакъл по отсечката, която бе черен път, но дали тя ще бъде асфалтирана зависи от държавата", каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Основният път остава затворен заради свлачището, което на 1 май т.г. погълна част от пътното платно, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. Възстановяването му ще продължи минимум седем месеца. Оттогава пътуващите от и за Смолян преминават по обходни маршрути през село Стойките и прохода Рожен.