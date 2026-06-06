Христо Пимпирев: Най-успешна и многобройна беше 34-тата ни антарктическа експедиция

Най-успешната и многобройната до момента беше 34-тата българска антарктическа експедиция, каза проф. Христо Пимпирев, председател на Българския антарктически институт (БАИ) и ръководител на експедициите на страната ни на Ледения континент, при откриването на отчетния лагер на полярниците, който се провежда в Ахелой.

Той изтъкна, че в конференцията участват както учени, така и военните моряци, без които пътуването не би било толкова успешно. Ние сме много хубава сплав между учени и моряци, каза проф. Пимпирев. Той изтъкна, че Антарктида е плацдарм на специалисти от всички области на науката. По думите му обаче Леденият континент е на всички, предава БТА.

Там реализират проекти учени, но има и хора на изкуството, които правят Антарктида близка до обществото, каза проф. Христо Пимпирев. Той допълни, че в понеделник, 8 юни, пред пред сградата на Българското национално радио (БНР) ще бъде открита изложба с 90 кадъра от 34-тата експедиция.

Председателят на БАИ акцентира и върху взаимодействието на българските полярници с чуждестранни партньори, с които изграждат прекрасни взаимоотношения.

В обръщението си при откриването на форума проф. Пимпирев изрази надежда, че следващата 35-а юбилейна експедиция, която ще бъде и пето плаване за научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий", ще бъде още по-успешна и отново ще докаже, че българите сме морска нация, а не просто превозваме контейнери.