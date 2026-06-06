Арестуваха наркодилър в Петрич, имал и оранжерия за канабис

Арестуваха наркодилър в Петрич, а в дома му откриха и оранжерия за канабис. В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наткотични вещества, в петък полицейски служители на РУ-Петрич са задържали 34-годишен петричанин, който разпространил на негов 19-годишен съгражданин около 0,7 грама канабис и около 4,3 грама амфетамин.

След извършена проверка в обитавана от 34-годишния мъж къща в гр. Петрич, на различни места в нея от органите на реда са открити общо: около 708 грама канабис, около 16,28 грама кокаин и около 8,49 грама амфетамин, а в една от стаите на жилището е намерено и оборудване за отглеждане на канабисови растения - палатка, по чието дъно е имало суха, тревиста маса, реагираща положително на канабис, крушка-нагревател, аспиратор с филтър, електрически таймер и вентилатор.

Работата по случая продължава под надзора на ОП – Благоевград.