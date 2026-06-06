Повдигнаха обвинение за измама срещу жена, взела 39 427 лева за разваляне на магии в Монтана

Районната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу Ш.К., която измамила Г.А. с 39 427 лева, като в продължение на няколко години я уверявала, че й разваля черни магии, съобщиха от прокуратурата, предава БТА.

Ш.К. се запознала с пострадалата Г.А. през 2022 година в парк в Монтана. Непознатата се представила като Миладинка от Благоевград и обявила, че е кръстена лично от баба Ванга. Тя дала на Г.А. пликче с билка и заявила, че „Господ я е изпратил, за да й помага". В следващите години Г.А. изтеглила два потребителски кредита, 19 бързи кредита и дала парите на обвиняемата, освен това и предала златни накити, заложила апартамента си и друга семейна собственост, като получила нотариално заверено пълномощно от съпруга си. Така дала общо 39 427 лева на Ш.К.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.

От полицейската дирекция в Монтана припомниха, че в региона имаше бум на измамите в периода 2015-2020 година, като тогава щетите годишно достигаха около 300 000 лева, а имаше случаи на дадени наведнъж около 40 000 лева. След това полицията напечата и разпространи листовки с указания как хората да се пазят от измамници, навсякъде бяха разлепени плакати срещу измамите и в следващите години броят им рязко намаля, но не изчезнаха напълно.