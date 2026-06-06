Близо 13 милиона ученици в Китай ще се явят на националния приемен изпит за университет

Общо 12,9 милиона ученици ще се явят на тазгодишната матура „гаокао" - национален приемен изпит за висше образование в Китай, който започва на 7 юни. Това е малко по-нисък брой в сравнение с миналата година, когато кандидатите бяха 13,35 милиона.

Министерството на образованието съобщи, че ще бъдат предприети допълнителни мерки за гарантиране на честното и спокойно провеждане на изпитите. Властите ще засилят контрола срещу използването на технически средства за преписване, явяването на изпит вместо друг кандидат и нарушенията от страна на подготвителни курсове и обучителни центрове. Ще бъдат използвани и интелигентни системи за наблюдение и проверка с цел предотвратяване на високотехнологични измами.