Димитър Гърдев за взрива на дрон в Румъния: Опасността е реална

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„Вижте, категорично може да се каже, че това е много опасна ескалация и изключително голяма опасност за черноморската зона". Така бившият депутат и бивш председател на Комисията по външна политика Димитър Гърдев , коментира взрива на морски дрон в пристанището на Констанца в Румъния.

Той припомни, че подобни инциденти вече са регистрирани и в други държави от региона.

„Не го наблюдаваме само сега. Тези инциденти с дронове са случвали и във България, също временно и в търговските пътища. Бяха ударени танкери, бяха ударени търговски кораби. Опасността е реална", каза той.

По думите му Европейският съюз и НАТО вече са предприели действия за укрепване на сигурността по източния фланг, включително инициативи, свързани с т.нар. „стена от дронове".

„Европейският съюз създаде инициатива за стена от дронове", посочи Гърдев, като уточни, че в нея участват България, Румъния, Литва, Латвия, Естония, Полша и Финландия.

Той обясни, че инициативата включва три основни компонента – идентификация на дронове, радиоелектронно заглушаване и физическо неутрализиране.

„Основното е изграждане на възможности за идентификация на дроновете, след което създаване на възможности за електронно заглушаване и противодействие чрез радиоелектронна борба и въздействие. И третият компонент това е физическо нащужаване на тези дронове", каза той.

Гърдев отбеляза, че основен проблем е бързото технологично развитие и трудността при разграничаване на различните видове дронове.

„Как да идентифицираме кой дрон е военен, кой е наш, кой е чужд, кой е опасност, и така нататък", посочи той пред бТВ.

По думите му инициативата е необходима, но изисква значителни ресурси, като допълни, че първоначалните оценки са за около 6 милиарда евро

В разговора бе поставен и въпросът дали усилията трябва да бъдат насочени към край на войната, вместо към нови отбранителни системи.

„Изключително точен въпрос. Не само Европейският съюз, всички", отговори Гърдев, като добави, че текат дипломатически процеси и преговори между различни международни участници.

Той коментира и позицията на САЩ, като заяви, че американската политика е прагматична.

„Новата външна политика на САЩ е прагматизъм до краен предел", каза Гърдев.

По отношение на България и нейната външна политика той подчерта, че страната трябва да следва прагматични модели и да се води от националния интерес.

Гърдев коментира и въпроса за американските самолети, разположени на летище в София.

„Това са транспортни самолет-цистерни", посочи той, като уточни, че те не са бойни машини, а зареждат други въздухоплавателни средства.

„Тези самолети не са бойни машини. Това са транспортни самолет-цистерни", каза Гърдев.

Той допълни, че дислокацията им е предмет на дипломатически разговори.

„След като правителството е преценило, че трябва да се предоговори тяхното базиране и дислокация, значи е оценено, че наистина представлява някаква хипотетична опасност", заяви той.

По отношение на сигурността на въздушното пространство Гърдев подчерта, че защитата на България се осигурява от въоръжените сили на страната.

„Въздушното пространство, защитата на въздушното пространство на България е пряко отговорно с българските въоръжени сили", каза той.

Той допълни, че страната разполага със системи за противовъздушна отбрана, които са равнопоставени на западни образци.

В края на разговора Гърдев благодари за поканата и отбеляза, че темата е изключително обширна и изисква допълнително време за анализ.