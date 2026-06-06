Нова присъда за бившия кмет на Войнягово Тодор Танковски - този път присвоил косачки и тонколона

Завличал и фирми със строителни материали, твърдял, че ще ги плати Община Карлово

Бившият кмет на карловското село Войнягово Тодор Танковски, който се прочу с кражбата на камина от пенсионерския клуб, се сдоби с нова присъда - този път за присвояване на моторни косачки и тонколона. Те били собственост на Община Карлово, общата им стойност е 802 евро, е престъплението е извършено в периода от 12 юли до 21 декември 2023 г., когато Танковски все още кметуваше.

Във времето от лятото на с. г. до март 2024-а той завлякъл различни фирми, като купувал греди, керемиди, фаянс, лепила и други строителни материали, обяснявайки, че те са за Община Карлово и ще бъдат платени от администрацията. Нанесените на дружествата имотни вреди са за 11 942 евро.

Случаят вече е разгледан от Районния съд в Карлово и наказанието е 2 години условно с изпитателен срок от 36 месеца. "Това беше последният му шанс за условна присъда", коментира пред "24 часа" адвокатът му Гънчо Гънчев.

Танковски има зад гърба си 3 пробации - за присвоени пари, фиктивно почистване на сняг и неплатен хонорар на адвокат. А за изнесената и продадена през юни 2024 г. камина присъдата му беше 1 година условно. Тогава той изигра парите от печката на хазарт.

В началото на м. г. Тодор Танковски беше назначен за преподавател по народни танци в начално училище "Неделя Петкова" в Сопот. Към момента работи като шофьор в Община Карлово.