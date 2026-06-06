Асен Василев: Радев и Гълъб Донев да се хванат за работа, ако могат

Оплакванията на Румен Радев за „лошото наследство" са абсолютно фалшиви. В текущото Министерство на финансите има сглобка между Радев и ГЕРБ. Това пише във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

"Росица Велкова беше финансов министър от август 2022 г. до юни 2023 г. След това беше върната в Министерството на финансите от Теменужка Петкова през януари 2025 г. като директор на дирекция „Държавни разходи". Людмила Петкова беше финансов министър от април 2024 г. до януари 2025 г. в кабинета „Главчев". Едната завърши бюджетната 2024 година, а другата верифицира разходите за бюджетната 2025 година", пише Василев.

"Именно бюджетната 2024 година, с верифициран от Евростат 3% дефицит, отвори пътя на България към еврозоната. А ако има някакви скрити разходи към края на 2025 г. (както твърди Радев), то да повишиш директора на дирекция „Държавни разходи" в заместник-министър е най-малкото странно", допълва още ток.

"Препоръчвам на Румен Радев и Гълъб Донев да спрат с лъжите и да се захванат за работа, ако могат, категоричен бе лидерът на ПП.

"Това не е изолиран случай. Сглобка между Радев и ГЕРБ има и в енергетиката. Там новата министърка също е заварила „лошо наследство", което очевидно сама е оставила, тъй като е единственият несменяем заместник-министър от 2021 г. насам. Връщането на Иванка Динева, която беше отстранена по времето на кабинета „Денков" след много тежка борба, говори за сглобка между Радев и ГЕРБ и в здравеопазването. За службите дори няма да отварям дума. Радев блокира и Кирил Петков, и Николай Денков, когато се опитаха да променят ръководството на ДАНС. Сега Деньо Денев услужливо предложи за назначение избраника на Радев, преди да си тръгне", пише още Асен Василев.

"Радев има пълно мнозинство, така че сглобката между Радев и ГЕРБ е по желание, а не по необходимост. Вече започва да става ясно, че през целия период от 2021 г. насам Радев (и неговите служебни правителства) и ГЕРБ са работили за блокиране на реформите, защото мислят по един и същи начин: постна пица (извинявайте, капково напояване) за хората и „мазнинки" (напояване с маркуча) за приближените до властта олигарси", завършва той.