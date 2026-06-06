От 8 юни започват да мият улици в столичния "Триадица"

Столичната община започва поетапно миене по карета на улици, тротоари и прилежащи пространства в централната градска част на София. Дейностите се извършват по възлагане на Столичния инспекторат и са част от регулярния график за поддържане на по-чиста и приветлива градска среда, ограничаване на запрашаването и подобряване качеството на въздуха в летния сезон.

От 8 юни дейностите започват в район „Триадица" – център, като първото каре обхваща участъка между бул. „Витоша", бул. „Патриарх Евтимий", бул. „Христо Ботев", ул. „Парчевич" и ул. „Солунска".

На 9 юни миенето ще продължи в карето между бул. „Христо Ботев", бул. „Витоша", ул. „Алабин" и ул. „Солунска".

За да се осигури цялостно и качествено измиване на уличните платна, тротоарите, пътните знаци, алеите и споделените пространства, в периода от 07:30 ч. до 16:30 ч. се забранява вижението, престоят и паркирането по улиците, попадащи в съответното каре. За времето на дейностите ще бъдат закрити и отделни участъци от зоните за платено паркиране – „синя" и „зелена" зона, както и местата, които са „служебен абонамент".