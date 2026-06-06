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Прокурор Кънев: Един от участниците в гонката е проявил агресия към шофьора на автобуса и пожарникарите

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кадър: Нова тв

Проверяват доходите на мъжете, участвали във фаталната гонка

Пътниците от автобуса са щели да изгорят живи, ако не са били пожарникарите

Двама от тримата загинали при тежката катастрофа от вчера в София са чужди граждани – граждани на Индия, съобщи пред журналисти Иво Биков от „Пътна полиция" – СДВР на съвместен брифинг със заместник градския прокурор Ангел Кънев.

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, каза Ангел Кънев. Той добави, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Зам. градският прокурор уточни още, че при инцидента е възникнал и пожар в един от автомобилите, който се е разпространил към автобуса. Огънят е бил потушен от екипите на пожарната, които са реагирали първи на мястото на катастрофата и са извършили спасителни действия по извеждане на пострадали от превозните средства. Кънев подчерта, че именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежък изход, тъй като част от пътниците са били застрашени от задимяване и горене в автобуса.

Към момента доказателствата сочат, че вина за настъпилото пътнотранспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, а шофьорът на автобуса е спазвал всички правила за движение по пътищата, обяви заместник градският прокурор Ангел Кънев. Според събраните доказателства вероятно става въпрос за гонка между двете коли. Текат разпити на свидетели, преглеждат се и видеозаписи. Взети са и ДНК проби и отпечатъци.

Прокуратурата е безкомпромисна към такива деяния, категоричен бе Кънев. Наблюдаващият прокурор и разследващият полицай са изготвили постановление за привличане на шофьорите на двете коли в качеството на обвиняеми в престъпление за осъществено пътнотранспортно произшествие с умисъл - причиняване на смърт на повече от едно лице и телесни повреди на множество лица, уточни той. Предвиденото в закона наказание е между 13 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, съобщи Кънев. По думите му няма по-тежка правна квалификация от това. Има се предвид и това, че е развита висока скорост в район на кръстовище, където ограничението е 60 км/ч., и в близост до пешеходна пътека.

Кънев каза, че водачите на леките автомобили са с издадени в Чехия свидетелства за управление на моторни превозни средства (МПС). Предстои обаче да се установи дали документите са истински. Ще се провери дали шофьорите имат нарушения на пътя и в други държави. У нас те са „наказвани неколкократно с различни нарушения в страната, част от тях за скорост, други за управление без свидетелство за МПС", каза Кънев.

Прокуратурата и полицията изследват социалния статус на лицата, каза още заместник градският прокурор. Той добави, че ще се изясни и дали доходите им отговарят на възможността да притежават скъпи автомобили и да демонстрират висок стандарт на живот, съобщава БТА. Лицата са известни на органите на МВР и на прокуратурата и с тях е общувано и по други наказателни производства, отговори Ангел Кънев на въпрос кои точно са водачите на леките коли.

Събираме записите от камерите, за да изясним от кой момент евентуално е започнало това безразсъдно шофиране, заяви Кънев в отговор на въпрос  има ли данни колко време преди настъпването на инцидента водачите са шофирали рисково. Той разкри, че след сблъсъка водачът на една от колите е пречил на спасителните действия на пожарникарите и е проявил агресия и към шофьора на автобуса. Негови близки са пристигнали на мястото на инцидента, което е наложило „струпването на допълнителни полицейски сили".

Не говорим за произшествие, а за истинска трагедия, коментира Иво Биков от „Пътна полиция". Той обобщи, че при сблъсъка между двата леки автомобила и автобуса са пострадали 17 души. Двамата граждани от Индия са загинали на място, а по-късно в болницата живота си губи и пътник от една от колите. Към момента други трима са с опасност за живота, посочи Биков. Водачите на колите и автобуса също са сред пострадалите. В лек автомобил „Ауди" са пътували двама пътници, а в „Мерцедеса" - трима.

кадър: Нова тв

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