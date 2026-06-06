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Издирват второ денонощие 75-годишен мъж в района на родопското село Фотиново

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Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Мъж на 75 години от пазарджишкото село Алеко Константиново е обявен за изчезнал в района на село Фотиново, община Батак, и вече второ денонощие продължава издирването му, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Възрастният човек е бил нает от собственик на ферма, за да наглежда селскостопански животни в землището на село Фотиново, предаде БТА. Тъй като не е местен жител и не познава добре терена, най-вероятната версия е, че е тръгнал в неизвестна посока и се е изгубил в планинската местност, след което връзката с него е била прекъсната, каза още Стоянов.

​Акцията по издирването му е подновена с пълен интензитет в ранните часове на днешния ден, като периметърът на търсене е разширен и екипите се придвижват в няколко направления, включително към границите със съседни области.

​В търсенето участват екипи на Районното управление в Пещера, доброволни формирования от Пазарджик, Пловдив и Брацигово, професионални пожарникари и спасители от сдружението USR, местни хора, ловци и служители на горското стопанство. Включени са и пет обучени следови кучета.

Полиция СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

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