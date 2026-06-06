След катастрофата с три жертви Васил Терзиев поиска част от глобите да отиват в общините

"Катастрофата вчера е много тежък инцидент, с трима починали от 14-те които са получили травми. Безотговорните решения водят до тежки последствия за много хора. Според мен двата автомобила са се движили с 200 км в час и няма никакъв спирачен път. Автомобилите всъщност са няколко тона оръжия в ръцете на хората. И призовавам към отговорност на всеки един, който застава зад волана", каза кметът на София Васил Терзиев в ефира на "Дарик радио".

Той изказа и съболезнования на близките на загиналите.

Според него проблемите започват доста по-назад, още с образованието, какви идеали имаме като общество, на какво възпитаваме децата си, какви отговорности имаме към околните. Затова трябва да се инвестира именно в тази посока.

"Това, което ние можем да направим е свързано с инфраструктурата на града. Няма смисъл да се прехвърлят отговорности, трябва да работим заедно като институции. Трябва да има законови промени за по-тежки наказания при провинения. Да бъде затегнат контрола. Да се поставят много повече камери, но в момента процедурите са доста тромави. Надявам се част от глобите да се връщат в общините. Трябва да имаме подкрепа от държавата за инфраструктура. Но ни третират наравно с по-малки общини" допълни Терзиев.

В студиото каза още, че вече се е срещнал с част от министрите от новото правителство и се надява в следващата седмица да има разговори с останалите и с министър-председателя Румен Радев, за да обсъдят проблемите на столицата. Надява се да бъдат продължени програмите за подкрепа на общините, както и да София да получи подкрепа от министерствата за Витоша, за детската грижа, здравеопазване, подкрепа за градския транспорт, образование и т.н.

"Много трудна ни беше работата с кабинета на Росен Желязков, защото имаше целенасочена дейност да не се случва нищо. Но когато дойде кабинетът Андреа Гюров бяха направени плащанията. С всеки, с когото ми се налага да работя, подхождам институционално", каза също Терзиев и допълни, че се надява, че ще работи добре с новото правителство.

За домакинството на България на "Евровизия" догодина обясни, че в следващите седмици ще бъде открита процедура, в която градовете, изразили желание да бъдат домакини, ще могат да кандидатстват и организаторите ще вземат решение къде ще се проведе конкурсът. "За нас е най-важно България да блесне като държава. Като народ имаме всичко, трябва да се научим да бъдем обединени. Ще направя всичко възможно "Евровизия" да бъде в София. Организаторите не ти оставят прекалено много неща, за които да се чудиш. Те идват с големия наръчник как трябва да се случи всичко. Чака ни много работа, но трябва да направим един голям градски празник. Трябва да покажем, че София е град с красива природа, богато минало и красиви хора", каза кметът на столицата.

В разговора в студиото обясни също, че трябва да се промени системата за подаване на сигнали, за да могат да се решават проблемите по-бързо и ефективно. Освен това все още не е разрешен проблемът със сметопочистването, но е категоричен, че това ще се случи. "Никой не вярваше, че ще издържим няколко седмици, но успяхме. И благодаря на софиянци, бизнесите, другите общини и доброволческите организации, които се включиха, защото заедно се справихме с тази криза. До края на този мандат ще има много по-голямо подобрение", добави Терзиев.