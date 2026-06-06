Министър Найденов: Без силна, независима и авторитетна адвокатура не може да има справедливо и ефективно правосъдие

Без силна, независима и авторитетна адвокатура не може да има справедливо и ефективно правосъдие. Това каза министърът на правосъдието Николай Найденов, цитиран от пресцентъра на министерството, по време на Пролетната национална конференция, организирана от Висшия адвокатски съвет.

Найденов подчерта, че доверието в правосъдието започва с доверието в защитата на гражданите и че адвокатурата е един от основните стълбове на правната система, гарантиращи правата на гражданите и баланса между личността и държавата.

Найденов заяви, че пред адвокатската общност стоят сериозни предизвикателства, свързани с динамичната законодателна среда, нарастващата сложност на обществените отношения и необходимостта от високи професионални и етични стандарти. Той акцентира върху нуждата от гаранции за независимост на адвокатската професия и уважение към адвокатския ѝ дълг.

Министърът информира участниците, че на европейско ниво се обсъжда общ подход за ратифициране от всички държави членки на Конвенцията за защита на адвокатската професия, като посочи, че България ще подкрепи процеса. Той подчерта и значението на справедливото възнаграждение на адвокатския труд, като заяви, че то е ключово за устойчивостта на системата и за гарантиране на достъпа до качествена правна помощ.

Найденов приветства усилията на Висшия адвокатски съвет за регламентиране на използването на изкуствен интелект в адвокатската професия и отбеляза, че подобни процеси предстоят и в цялата съдебна система.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев подчерта значението на добрия диалог между институциите и адвокатурата и посочи, че пред правната общност стоят важни задачи, свързани с промени в Закона за адвокатурата и съдебната реформа.