Намаляват посетителите в кина в театри в Добрич, въпреки че те предлагат повече

Броят на прожекциите в кината в област Добрич нараства с 60.2% за м.г.. Те са били 4405 и са посетени от 30 562 зрители., но посещенията в тях намаляват с 18.3%, според данни на регионалната статистика. Прожектирани са 479 филма, които според националността им са 116 български, 122 европейски, 229 от САЩ и 12 от други страни. Представленията в действащите 2 театъра в област Добрич са били 465 през м.г. и се увеличават с 1.1%,, сочат още данните. Посещенията намаляват с 9.2%. Средният брой посетители на едно представление е 104 души, при 116 души през 2024 година.