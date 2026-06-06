Три награди за Община Русе от първото издание на конкурса „Строителен обект на Дунавския регион"

Отличията заслужиха скейтпаркът, ДГ „Радост" и Семизовата къща

Три обекта, изградени от Община Русе, бяха отличени в първото издание на конкурса „Строителен обект на Дунавския регион". Събитието се организира от Камарата на строителите в България и вестник „Строител", а официалната церемония по награждаването се проведе снощи в Русе.

Скейтпаркът спечели първо място в категория „Спортна инфраструктура". Детска градина „Радост" на ул. „Дондуков-Корсаков" №3 беше класирана на първо място в категория „Образователна инфраструктура", а обновената Семизова къща заслужи второ място в категория „Реставрация/възстановяване на стари сгради". Отличията получи главният архитект на Русе Александър Дюлгеров.

Кметът Пенчо Милков благодари на организаторите за доверието Русе да бъде домакин на престижната проява и изрази уважението си към всички участници. „Всеки проект в този конкурс е доказателство за силата на българската инженерна мисъл, за смелостта на проектантите ни и най-вече – за огромната отговорност, която носите пред поколенията след нас. Дунавският регион има своята специфична идентичност – ние сме порталът към Европа, и с работата си вие доказвате, че тук работят специалисти на европейско ниво", заяви той.

Милков връчи и наградите на победителите в две категории. В категория „Критична инфраструктура" първо място зае проектът на АЕЦ „Козлодуй" за Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. В категория „Екологична инфраструктура" първото място беше присъдено на „Западен канал с преливник" в резервата „Сребърна", а второто – на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в Бяла.

Кметът на Русе получи почетен плакет от инж. Виктор Шарков, председател на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани, в знак на признание за подкрепата на местната власт към строителната общност и за доброто партньорство между Община Русе и браншовите организации.

На церемонията присъстваха председателят на Камарата на строителите в България инж. Любомир Качамаков, председателят на Съвета на директорите на „Вестник Строител" д-р инж. Владимир Вутов, депутатите арх. Живка Бучуковска и Емил Денков, заместник-кметът Златомира Стефанова, ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова, Александър Сабанов, кмет на община Силистра, Генчо Генчев, кмет на община Свищов, Цветомир Петров - зам.-кмет на община Ценово, членове на Управителния и Контролния съвет на Камарата на строителите в България и председатели на Областните представителства на браншовата организация от цялата страна.

Всички номинирани проекти могат да бъдат разгледани на изложба от пана, наредена на кея.