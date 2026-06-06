Водата в части от Добрич е негодна за пиене

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Във връзка със съобщение на „ВиК Добрич", публикувано на интернет страницата на дружеството на 4 юни, както и сигнали в социалните мрежи за мътна вода, подавана във водопроводната мрежа в райони на град Добрич, РЗИ-Добрич е предприела пробонабиране на 4 юни.

Проверени са райони в кв. „Рилци", Рилските блокове, кв. ДЗС, районът на Гара Юг и част от бул. „Трети март".

Резултатите показват, че пробите от зона „Добрич-запад", която водоснабдява кв. „Рилци", Рилските блокове и кв. ДЗС, не отговарят на здравните изисквания по показатели „цвят" и „мътност".

В същото време взетите проби от пунктовете ПМГ „Иван Вазов", МБАЛ-Добрич – Хирургически корпус и ЖП Гара Юг отговарят на здравните изисквания.

От РЗИ-Добрич препоръчват в домакинствата от зона „Добрич-запад", където водата е видимо мътна, за питейно-битови нужди, особено за пиене и готвене, да се използва бутилирана вода. При използване на вода от резервни съдове тя трябва да бъде преварявана преди консумация.

На водоснабдителното дружество е издадено предписание за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания.

РЗИ-Добрич е планирала контролно пробонабиране в началото на следващата седмица. След получаване на резултатите институцията ще информира допълнително населението за съответствието на водата с изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.