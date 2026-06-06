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Спипан на мотопед без книжка в Асеновград плаща 500 лв. глоба

Ваня Драганова

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Районният съд в Асеновград.

Не му е за първи път, преди 8 месеца е засечен в същото нарушение

39-годишен общ работник от Асеновград ще трябва да плати глоба от 500 лв. - 255,64 евро, след като беше засечен да кара мотопед без книжка. Той бил спрян за проверка на 27 май т. г. и било установено, че няма свидетелство за управление.

При прегледа на досието му станало ясно, че не му е за първи път - санкциониран е за същото нарушение на 9 октомври м. г.

Неправоспособният водач признал вината си и се договорил с прокуратурата да бъде наказан с парична санкция. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград.

Районният съд в Асеновград.

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