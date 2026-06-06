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Пламна зеленчуковата борса в Бургас

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Пожарна кола Снимка: lovech.bg

Пожар е възникнал днес около 14:00 ч в зеленчуковата борса в района на ул. „Одрин" в Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР). Няма данни за пострадали.

Пламъците са възникнали в камион, превозващ палети, като са обхванали и друго превозно средство, паркирано в близост. Огънят е засегнал частично и складово помещение на борсата. В района е имало силно задимяване, тъй като някой от палетите са били пластмасови.

На място са изпратени три противопожарни екипа и общо десет огнеборци, които сравнително бързо са успели да погасят пожара. На този етап не може да се твърди с категоричност каква е точната причина за пожара, казаха още от ОДМВР - Бургас.

Пожарна кола Снимка: lovech.bg

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