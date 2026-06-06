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Река Черна отново излезе от коритото си, евакуираха жители на Тича

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Река Черна СНИМКА: Wikipedia

 След краткотрайни, но интензивни валежи река Черна отново излезе от коритото си в района на котленското село Тича. Разливът е в участъка при моста до пелетната фабрика, където нивото на водата продължава да се покачва.

Заради ситуацията областният управител Михаил Кашеров е разпоредил евакуацията на всички жители от най-ниската част на селото, съобщава Нова тв.

Към момента няма данни за сериозни разливи, които да застрашават населението или инфраструктурата. Властите обаче следят обстановката, тъй като нивото на реката продължава да се повишава.

                                                                                                                                                                                                             

Река Черна СНИМКА: Wikipedia

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