„Зелени Балкани“: Не вземайте сърнета от природата

Не вземайте сърнета от природата, ако те не са видимо ранени или в лошо състояние. Тези животни са трудни за отглеждане от хора и в много от случаите малките не оцеляват без майчина грижа. Това заявяват от Спасителния център на „Зелени Балкани“ на официалната си фейсбук страница, съобщава БТА.

Оттам разясняват защо хората не трябва да прибързват, ако срещнат само сърне. Майката остава наблизо, през първите седмици от живота на малките тя ги крие. Не пипайте сърне, защото оставяте своята миризма по него, съветват от Спасителния център. Ако видите малко, подминете го бързо и не вдигайте шум. Стресът от човешкото присъствие е изключително опасен за сърнетата, разясняват специалистите.

Със затоплянето на времето и разходките в природата зачестяват и сигналите за намерени малки сърни, посочват от организацията. Оттам публикуваха снимка на спасено сърне на име Бамби, което е било открито и по-късно предадено на зоопарка в Стара Загора.

Животното се нуждае от помощ, когато е видимо ранено, кърви или има счупен крайник, подчертават от Спасителния център. Може да му се помогне, ако в непосредствена близост се види мъртвата му майка, уточняват оттам. На животно в природата може да се помогне и когато то се намира на оживен път и има опасност да бъде блъснато.

„Ако все пак имате сериозни опасения за състоянието на намереното животно, задължително първо се свържете с Държавното горско стопанство за региона, зоопарк или нас за консултация, преди да предприемете каквото и да е действие“, съветват още от Спасителния център. Сигнал може да се подаде и на телефон: 0884264305.