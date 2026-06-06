Ерджан Ебатин, когото Пеевски изгони от ДПС заради Баба Алино: РИОСВ-Варна не е разрешила застрояване

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РИОСВ-Варна не е разрешила застрояване в местността "Баба Алино". Това написа във фейсбук профила си бившият шеф на РИОСВ Ерджан Ебатин. Той беше отстранен от длъжност на 1 юни.

"Във връзка с тиражирани лъжливи публикации, изявления и внушения, че решението на РИОСВ-ВАРНА от 09.09 миналата година засягащо разглеждане на ПУП - ПРЗ входиран от "ВИЛАПАРТ АРКАНУМ" разрешава и позволява и има пряка причинно-следствена връзка със застрояване в местност "Баба Алино", заявявам, че на всички отговорни лица и медии, които внушават и твърдят това ще им бъде потърсена съдебна отговорност.

Отново заявявам, че РЕШЕНИЕ ВА-81-ЕО/25 г разглежда и съгласува само ПУП допуснат за разглеждане от община Варна и има условие да влезе в сила, само, ако ДГС ВАРНА даде положително становище по него.

То не разлежда и не позволява никакви инвестиционни и строителни дейности, които са част от процедиране на следващ етап", гласи цялата публикация на Ебатин.

В петък лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че отстранява Ерджан Ебатин от заеманата от него партийна позиция на областен председател на ДПС област Варна до изясняване на фактическата ситуация. Пеевски каза още, че няма да допусне спекулации за връзка на ДПС с Баба Алино.

Малко след публикацията си Ебатин е публикувам снимка от плажа във Варна.

"Хайде на хаирлия да е - открихме сезона във Варна! Ileri!", пише той.