Мъж заплаши с нож кондукторка в Бургас, искал да отвлече автобуса

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Мъж е задържан, след като е заплашил с нож кондукторка и е предизвикал инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът е получен днес по обед във Второ районно управление в Бургас. Инцидентът е възникнал в автобус по линия №12, движещ се в посока терминал „Славейков".

От полицията уточниха пред БТА, че 44-годишен мъж от Несебър, проявяващ неадекватно поведение, е заплашил с нож кондукторката, отнел е портфейла ѝ с оборотните средства и е поискал от водача да отклони автобуса от маршрута му. Нападателят е блъскал по кабината на шофьора и е подал сигнал на телефон 112, като заявил, че ще отвлече превозното средство и отправил заплахи към пътниците.

По време на инцидента мъжът е счупил преградата на кабината на водача и е причинил леки наранявания на шофьора.

На място са били насочени екипи на сектор „Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас и служители на Второ районно управление, които са задържали извършителя.

След установяване на самоличността му мъжът е бил отведен в Центъра за психично здраве, където е настанен за лечение.