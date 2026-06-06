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Девет трудови борси ще има през юни

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Най-търсени на трудова борса в Добрич са кадри за туризма Снимка: Дияна Райнова

Девет общи трудови борси ще бъдат организирани в страната от бюрата по труда през юни. Това показва публикуваният на сайта на Агенцията по заетостта график, информира БТА.

Първата трудова борса се състоя в Кърджали, в която участваха работодатели от над 10 фирми в различни сектори и безработни хора с различен образователен ценз.

На 11 юни предстои да бъдат представени възможностите за работи и в Ботевград. Там от 10:00 ч. ще се състои обща трудова борса. През следващите дни такъв тип борси ще има в Котел, Чирпан, Нови пазар, Своге, Оряхово и Ловеч.

Последната трудова борса за този месец ще е на 24 юни от 11:00 ч. в Карлово.

Последните данни на Евростат сочат, че България е с най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през април 2026 г.

Най-търсени на трудова борса в Добрич са кадри за туризма

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