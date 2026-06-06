Мъж оцеля по чудо в Бургас след скок от шестия етаж

Мъж оцеля по чудо в бургаския квартал "Славейков" след скок от шестия етаж на бл. 19. Той се закачил за дърво.

Сигнал за случилото се е подаден от съседи, които първо чули прекършването на клони, а след това и викове, идващи от задната част на блока. На място и към момента има екип на полицията, пише "Флагман".

Органите на реда извършват допълнителен оглед и снемат показания от свидетели. Осуетеният опит за самоубийство не е първият за този мъж, споделиха съседи.

Човекът от години не бил в добро психическо здраве и друг път е правил опити да скача през терасата на жилището си. След днешния инцидент той е свален от короната на дървото от екип на пожарната, след което лицето е откарано за спешен преглед към най-близката болница. По първоначани данни е бил контактен. Той е с видими охлузвания и натъртвания след скока.