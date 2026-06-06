ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Маратон от 22 сватби в Пловдив

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22992522 www.24chasa.bg

Полицаи от СДВР с превантивна лекция срещу дрогата в столично училище

1136

Служители от сектор „Криминална полиция" при Трето РУ – СДВР, работещи по противодействието и разкриването на тежки криминални престъпления, изнесоха образователна и превантивна лекция в 134. СУ „Димчо Дебелянов".

Инициативата бе проведена под надслов „Наркотиците са разбивач на детските мечти" и беше насочена към учениците и техните родители. По време на срещата бяха представени основните видове наркотични вещества и техните аналози, рисковете от употребата им, както и сериозните здравни, социални и правни последици, до които може да доведе зависимостта, съобщиха от СДВР. 

Специално внимание бе отделено на ранната превенция, разпознаването на рисковото поведение сред подрастващите и значението на активния диалог между родители, учители и институции за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора.

Лекторите акцентираха върху необходимостта от информираност, отговорност и навременна реакция при съмнения за употреба на психоактивни вещества, като подчертаха, че превенцията остава най-ефективният инструмент за опазване на здравето, живота и бъдещето на децата.

Проведената инициатива е част от последователните усилия на СДВР за повишаване на обществената информираност и за изграждане на устойчива превантивна среда сред подрастващите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?