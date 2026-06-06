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Спрян на мотоциклет без табела в Анево край Сопот напсува полицаите

Ваня Драганова

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Районният съд в Карлово

Арогантното поведение ще му коства глоба от 200 евро

Мъж на мотоциклет, спрян за полицейска проверка в с. Анево край Сопот, се развилня срещу униформените и заплаши да ги уволни. Патрулът му дал знак да спре около 21,30 часа на 1 ноември м. г., от което последвали вулгарни обиди и отказ да бъде тестван с дрегер с въпроса за какво го вземат, че "да духа на апарата". Заканил се и че ще прекрати полицейските им правомощия.

Изправен пред Районния съд в Карлово, той отказал да даде обяснения, но изразил съжаление за поведението си. Глобен е с 200 евро, което е близо до максимума на санкциите по Указа за борба с дребното  хулиганство. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Районният съд в Карлово

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