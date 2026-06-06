Четвърта жертва на зверската катастрофа в София, загина пътник от една от колите

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Зверската катастрофа, станала в петък вечер на "Челопешко шосе" в София, взе четвърта жертва.

Загиналият е пътувал в един от автомобилите, участвали в катастрофата. Бил е настанен в болница "Света Екатерина", съобщи bTV.

Тежката катастрофа стана около 19,30 ч. в петък. В инцидента участваха три коли и автобус на градския транспорт. Една от колите се е врязала в автобуса, като на място загина 27-годишен мъж, който е пътувал в автобуса.

По-късно вечерта в ИСУЛ почина 31-годишен мъж, а в събота сутрин стана ясно и за трети загинал.

Зам.-градският прокурор на София Ангел Кънев каза по-рано през деня, че скоростта на една от колите е била над 150 км/ч.