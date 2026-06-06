Временна организация на движението в Казанлък заради 123-я Празник на розата

Временна организация на движението се въвежда в Казанлък утре (7 юни) по повод празничното шествие, което ще премине по централния булевард. Това съобщиха от общинската администрация. В сутрешните часове на деня движението на моторни превозни средства в централната градска част ще бъде ограничено, с временно променени маршрути ще се движат и автобусите от обществения транспорт.

От 10 до 14 часа ще бъдат затворени части от булевардите „23-ти Пехотен Шипченски полк“, „Княз Александър Батенберг“ и „Розова долина“, както и отсечка от ул. „Пейо Яворов“. Жителите и гостите на Казанлък ще могат да се придвижват с автомобилите си по обходни маршрути - през ул. „Александър С. Пушкин“, кръговото кръстовище на ул. „Бачо Киро“, бул. „Розова долина“ в посока надлез „Катекс“ и прилежащата улична мрежа.

От 9 до 14 часа няма да се изпълняват курсове по междуселищните автобусни линии и по вътрешноградска - №12.

Линия №1 няма да спира на спирките „Дом на културата“, „Поликлиника“ и „Белите брези“, допълват от общинския пресцентър.

Празничното шествие е последното мащабно събитие от 123-я Празник на розата в Казанлък, чиято кулминация започна вчера с церемонията по коронация на Царица Роза. Събитията продължават и днес, като денят ще завърши с концерт на певицата Ищар и групата The Gypsies.