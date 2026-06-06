Двама от загиналите в катастрофата в София са индийци, дошли да работят в България

Двама от загиналите мъже в тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София в петък са индийци. Те дошли у нас преди около година, за да работят.

Зверската катастрофа, при която кола се вряза в автобус, взе 4 жертви. В инцидента е участвала и друга кола, която е разполовена. Пострадалите са 17, като 8 от тях остават в болница.

Във Военномедицинската академия към момента трима души остават на лечение, двама от които са в реанимация. В болница „Света Анна" също са настанени двама души в тежко състояние. В „Пирогов" се лекуват трима пациенти, съобщи bTV.

Работодателят на загиналите мъже Валентин Йорданов ги описва като съвестни и отговорни. Във фирмата му от около година работят 8 граждани на Индия. От снощи никой не е виждал двамата загинали. Неофициално той получава информация, че сред загиналите има индийски граждани.

„Тази сутрин ми се обади мой служител, който отговаря за тях, и каза, че двама не са се прибрали през нощта и се носят слухове, че са част от загиналите. Беше много трудно да се получи информация те ли са, или не са те. По наши канали сме се опитали да ги издирим – казват, че единият е в ИСУЛ в тежко състояние, а от другото място казват, че и двамата са загинали, да. Те са като цяло семейство, много задружни – само хубави неща бих казал за тях. Прекрасни, отговорни, културни работници", казва Валентин Йорданов.

Към момента трима от пострадалите са с опасност за живота. Колата, която се е врязала в автобуса е горяла и само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-голяма трагедия. В превозното средство са пътували и деца.

Основната версия на разследващите за инцидента е гонка между колите. По данни на разследващите те са се движили с близо 150 километра в час при ограничение от 60. Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при катастрофа с евентуален умисъл.

Двамата шофьори, участвали в гонката, нямат български книжки. Имат чешки – издадени преди година. Тепърва ще се установява дали са истински.